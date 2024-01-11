أنفاق اليهود في نيويورك.. مذيع "فوكس نيوز" يدعو إلى الاعتذار منه

دعا المذيع في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ريتشارد ستروشر، من اتهمه بـ"معاداة السامية" إلى الاعتذار بعد أن تبينت حقيقة تصريحاته حول نفق سري تحت مبنى منظمة يهودية في نيويورك.

وفي منشور عبر منصة X يعود تاريخه إلى 7 نوفمبر الماضي، كتب ستروشر: "اليهود يعيشون تحت شقتي، أسمعهم وكأنهم يقومون بأعمال حفر.. أعيش على الطابق الأرضي وليس لدي قبو".

وأضاف: "أقسم أنني أسمعهم يتحدث باللغة اليديشية تحت شقتي في نيويورك".

وأشار ستروشر إلى أنه اضطر إلى حذف هذه المنشورات "منذ أشهر لأن الناس وصفوني بالفصام ومعاداة السامية".

وبعد أن تم اكتشاف النفق السري تحت مبنى "حركة حباد"، أكبر منظمة يهودية في العالم، طالب ستروشر كل من هاجمه بالاعتذار.

I AM NOT CRAZY pic.twitter.com/JuAcGjAyxx — Richard Strocher 𝕏 (@RichardStrocher) January 9, 2024

هذا وأصدر مسؤولو البناء في نيويورك أوامر عمل طارئة لتحقيق الاستقرار في المعبد اليهودي التاريخي والمباني المجاورة له بعد اكتشاف النفق.

وكشف تحقيق أجرته إدارة المباني بالمدينة عن نفق يبلغ طوله 18.3 مترا وعرضه 2.4 مترا وارتفاعه 1.5 مترا يقع أسفل المقر الرئيسي لحركة "حباد"، ويمتد تحت عدة مبان في المنطقة المجاورة.

Orthodox Jews vs NYPD: Unrest in New York



Orthodox Jews rebel in New York.

NYPD discovers a secret tunnel under the Chabad-Lubavitch HQ after noise complaints. Hasidim illegally connected their synagogue to a ritual bath via this tunnel. Attempts to fill the tunnel with concrete… pic.twitter.com/kmGgxyA2gV — Bandera Fella *-^ (@banderafella) January 10, 2024

وقال أندرو رودانسكي، المتحدث باسم إدارة المباني: "نتيجة لهذا التحقيق المكثف، أصدرنا أوامر عمل طارئة لتثبيت المباني فوق النفق، وأوامر إخلاء في أجزاء من المباني لضمان سلامة شاغليها، وإجراءات إنفاذية ضد أصحاب العقارات بسبب الأعمال غير القانونية".

ووصف الحاخام موتي سيليغسون، المتحدث باسم "حباد"، النفق بأنه "عمل تخريبي ارتكبته مجموعة من الشباب المضللين"، وأدان "المتطرفين الذين اقتحموا الجدار المؤدي إلى الكنيس، وخربوا الحرم، في محاولة للحفاظ على وصولهم غير المصرح به".

المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"