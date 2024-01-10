أفيخاي أدرعي ينشر فيديو مثيرا للجدل: "قادة "حماس" في النعيم وسكان غزة في الجحيم"

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو قال إنه سجّل "في منزل القيادي بحركة "حماس" مروان عيسى".

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وأضاف أدرعي في منشور على "إكس": "قوات من جيش الدفاع العاملة في منطقة البريج، داهمت منزل إجازة يعود للمدعو مروان عيسى أحد كبار مسؤولي الجناح العسكري لحماس".

وقال: "تم العثور في المنزل الفاخر على مسبح وساحة كبيرة جدا وأثاث فاخر".

وأضاف: "هذا دليل آخر على الانفصال التام بين قيادة حماس بما في ذلك قادة الجناح العسكري التي تعيش حياة الترف والرفاهية وتتمتع بثروات كبيرة، وبين شريحة كبيرة من سكان غزة التي تطلق نداءات الاستغاثة للحصول على التبرعات والمساعدات الدولية".

وختم منشوره: "قادة "حماس" في النعيم وسكان غزة في الجحيم".

#خاص الفجوة بين قادة حماس والشعب في قطاع غزة! تعرفوا على منزل مروان عيسى الفاخر!



داهمت قوات من جيش الدفاع العاملة في منطقة البريج منزل إجازة يعود للمدعو مروان عيسى أحد كبار مسؤولي الجناح العسكري لحماس. في المنزل الفاخر تم العثور على مسبح وساحة كبيرة جدًا وأثاث فاخر.



هذا دليل… pic.twitter.com/Fq27wo6GWK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 10, 2024

المصدر: RT