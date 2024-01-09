وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد دعمها لمصر ولبرنامجها الاقتصادي

التقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، بوزير المالية المصري محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام.

وناقشت الوزيرة يلين أيضا التطورات الإقليمية، بما في ذلك التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري بسبب الصراع في غزة، وأعربت عن تقديرها لجهود مصر.

وأشارت إلى استعداد وزارة الخزانة لمواصلة العمل بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.

المصدر: RT