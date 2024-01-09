الخارجية الروسية: روسيا تسلم أفغانستان شحنة مساعدات إنسانية لمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزارة الطوارئ سلمت أفغانستان مساعدات إنسانية لمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى ان شحنة المساعدات تضم أدوية ومعدات طبية خاصة، فضلا عن معدات لنشر الملاجئ المؤقتة.

وجاء في بيان الوزارة: "سلم الجانب الروسي بالشراكة مع مركز الأعمال الأفغاني في موسكو ورئيسه محمد نادر شاه، شحنة مساعدات إنسانية لأفغانستان تشمل الأدوية والمعدات الطبية الخاصة إلى جانب الكراسي المتحركة، فضلا عن معدات نشر الملاجئ المؤقتة، التي يحتاجها سكان أفغانستان المتضررون من الكوارث الطبيعية بشكل عاجل".

وأشار البيان أنه تم تسليم الشحنة في مطار كابل خلال عطلة رأس السنة الجديدة.

وأضافت الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني الصديق.

وتأتي هذه المبادرة الروسية عقب تسجيل سلسلة من الزلازل بلغت قوتها 6.4 درجات غرب أفغانستان في الـ 7 أكتوبر، وفي الأسبوع التالي، حدثت زلازل جديدة في البلاد، وتجاوز إجمالي عدد الضحايا 10 آلاف شخص.

المصدر: نوفوستي