العدل الأمريكية تصدر حكما بالسجن وغرامة مالية بحق موظف في سلاح البحرية بتهمة نقل معلومات سرية للصين

دانت الولايات المتحدة موظفا في البحرية الأمريكية وأصدرت بحقه حكما بالسجن وغرامة مالية، بتهمة نقل معلومات سرية للمخابرات الصينية.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان عبر موقعها الرسمي، "حُكم على الموظف في البحرية الأمريكية وينهينغ تشاو البالغ من العمر 26 عاما، بالسجن لمدة 27 شهرًا في الولايات المتحدة وبغرامة مالية قدرها 5.5 ألف دولار، يتهمة التآمر وتزويد الصين بملعومات سرية".

ووفقا للبيان "اعترف وينينغ تشاو في أكتوبر 2023 بنقل معلومات عسكرية سرية إلى ضابط مخابرات صيني تتضمن بيانات حول الأمن التشغيلي للبحرية الأمريكية والتدريبات العسكرية والبنية التحتية الحيوية، وذلك مقابل رشوة مالية".

وبحسب البيان"فقد تلقى تشاو ما لا يقل عن 14866 دولارًا مقسمة على 14 دفعة كرشوات منفصلة في الفترة ما بين بين أغسطس 2021 ومايو 2023 على أقل تقدير، جمع مقابلها معلومات حساسة وسرية ونقلها إلى ضابط المخابرات الصيني.

وأشار البيان إلى أن تشياو "ونقل خططًا لتدريب بحري واسع النطاق في مسرح المحيط الهادئ، وأوامر تشغيلية ومخططات كهربائية ومخططات لنظام رادار موجه للمهام الأرضية/الجوية يقع في أوكيناوا باليابان، من خلال استخدم أساليب اتصال مشفرة متطورة لنقل المعلومات، كما قام بإتلاف الأدلة وأخفى علاقته بضابط المخابرات.

المصدر: العدل الأمريكية