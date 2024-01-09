البنتاغون يكشف تطورات الحالة الصحية للوزير أوستن: لا يزال يشعر بعدم الراحة ولكن تشخيصه جيد

كشت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تطورات الحالة الصحية للوزير لويد جيه أوستن المتواجد في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني.

وقال البنتاغون في بيان: "لا يزال الوزير أوستن حاليًا في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني وهو في حالة جيدة. ويتعافى بشكل جيد ومعنوياته جيدة..لم يعد في وحدة العناية المركزة ويتعافى في منطقة أكثر خصوصية بالمستشفى..لا يزال يشعر بعدم الراحة ولكن تشخيصه جيد.

وأضاف البيان: "منذ استئناف مهامه مساء الجمعة، تلقى الوزير أوستن تحديثات تشغيلية وقدم التوجيه اللازم، وهو على اتصال بكبار موظفيه..لديه حق الوصول الكامل إلى إمكانات الاتصالات الآمنة المطلوبة ويستمر في مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم".

وأردف البيان: "تحدث الوزير أوستن اليوم مع نائب وزير الدفاع هيكس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان خلال مكالمات هاتفية منفصلة، كما تلقى تحديثا للعمليات من قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا إلى جانب نائب الوزير هيكس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال براون".

وتابعت وزارة الدفاع في بيانها: "ليس لدينا موعد محدد لخروجه من المستشفى في الوقت الحالي، ولكننا سنستمر في تقديم التحديثات اليومية حتى ذلك الحين".

وفي وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن وزير الدفاع لويد أوستن يؤدي مهامه بالكامل أثناء وجوده في المستشفى، ولا توجد خطط لإقالته.

في حين تساءل الصحفي المعروف في موقع "هاف بوست" ومجلة "نيويورك ماغازين"، يشار علي، عما إذا كان أوستن قد خضع لعمل جراحي "حساس".

كما انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزير الدفاع أوستن، بسبب عدم الإعلان عن وجوده في المستشفى لعدة أيام ودعا إلى إقالته فورا.

المصدر: RT