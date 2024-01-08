وزير الخارجية الهنغاري: نأمل حدوث تغييرات في سياسة الغرب تجاه أوكرانيا بعد الانتخابات المقبلة

رجح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو حدوث تغيير في سياسات الدول الغربية حيال الأزمة الأوكرانية بعد الانتخابات المقرر إجراؤها هذا العام في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكتب سيارتو على صفحته في "فيسبوك": "من وجهة نظرنا، ستكون الانتخابات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ذات أهمية خاصة - فهذه فرصة للسلام الذي يجب أن يحل في النهاية محل الحرب [في أوكرانيا]، ومحل إمدادات الأسلحة والخسائر البشرية التي لا معنى لها".

وأشار وزير الخارجية الهنغاري إلى أن بلاده تعتزم "الكفاح من أجل فتح أعين بروكسل وتمكين قيادة الاتحاد الأوروبي من رؤية الواقع أخيرا وبالتالي الحصول على فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة".

وكانت قد أعلنت الحكومة الهنغارية مرارا وتكرارا أنها تولي أهمية كبيرة لانتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها في الفترة من 6 إلى 9 يونيو القادم، وتعتمد على نتائجها في إحداث تغييرات في قيادة الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، لا تخفي بودابست أملها في حدوث تغييرات سياسية في واشنطن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر 2024، وتتمنى بشكل شبه علني النجاح للمرشح الجمهوري الذي سيصبح منافس الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.

وسبق أن أكد سيارتو معارضة بلاده منح صندوق السلام الأوروبي 500 مليون يورو لأوكرانيا، مشيرا إلى أن هنغاريا لم تتلق ضمانات بعدم تصنيف شركاتها كـ "رعاة حرب دوليين".

المصدر: RT