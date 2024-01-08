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بودابست.. إطلاق اسم هرتزل على الساحة أمام أكبر كنيس في أوروبا

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بودابست.. إطلاق اسم هرتزل على الساحة أمام أكبر كنيس في أوروبا
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أطلق اسم تيودور هرتزل مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية على الساحة الواقعة أمام أكبر كنيس في أوروبا وسط العاصمة الهنغارية بودابست.

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وحضر الفعالية رئيس رابطة الجاليات اليهودية في هنغاريا، والحاخام الأكبر للبلاد، ورئيس بلدية بودابست، والسفير الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية بودابست جيرجيلي كاراكسوني، إن الحظر المفروض على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة هو أحد الموضوعات القليلة التي تتطابق بشأنها مواقف الأحزاب الحاكمة والمعارضة في البلاد.

وسبق أن رفضت سلطات بودابست عدة مرات طلبات لتنظيم مسيرات داعمة لفلسطين منذ بدء حرب غزة. 

المصدر: نوفوستي

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