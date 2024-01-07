وزير الخارجية السويدي: دعم أوكرانيا مهمة رئيسية في سياستنا الخارجية

صرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم خلال كلمته في مؤتمر الشعب والدفاع، بأن مساعدة أوكرانيا سوف تكون الهدف الرئيسي لسياسة بلاده الخارجية.

وأشار بيلستروم إلى أن "دعمنا العسكري والسياسي والاقتصادي لأوكرانيا يظل الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية في السنوات المقبلة. والدعم القوي والمستدام والمتوقع لكييف هو أيضا فرصتنا الرئيسية للحد من خيارات روسيا".

وأضاف وزير الخارجية أن "السويد تصر داخل الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات والحد من قدرة روسيا على تمويل العملية العسكرية الخاصة".

ووفقا له، فإن حكومة المملكة تنطلق من زعم أن روسيا في المستقبل المنظور "ستشكل تهديدا خطيرا لأمن السويد"، كما دعا بيلستروم إلى "التحلي بالواقعية" و"البدء في الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد".

منذ ربيع عام 2022، بلغت المساعدة العسكرية السويدية لأوكرانيا 22.2 مليار كرونة (2.17 مليار دولار)، وبلغ إجمالي المساعدات 30 مليار كرونة (2.93 مليار دولار).

وأكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أن إرسال الغرب الأسلحة إلى كييف والمساعدة على تدريب الجيش الأوكراني لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع ولن يغير الوضع في ساحة المعركة.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: RT