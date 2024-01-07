مشاهد مرعبة من فلوريدا.. إعصار مدمر يضرب جنوب الولايات المتحدة (فيديو)

ضرب إعصار مدمر وسط مدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا الأمريكية مساء السبت، بعد وقت قصير من إصدار الأرصاد الجوية تحذيرا من عاصفة قوية ستجتاح المنطقة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، ولم يتم الإبلاغ سوى عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متفرق بسبب الإعصار، الذي وثقوه العديد من السكان ونشروه على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشكل إعصار فوق الأرض وهبط غرب شارع لاس أولاس والممر المائي الساحلي. وقالت شرطة فورت لودرديل لشبكة "CBS News"، إنه مع اكتساب الإعصار قوة، اصطدم ببعض الهياكل وخطوط الكهرباء والسفن البحرية في المنطقة المجاورة.

🚨#BREAKING: A Large Tornado touches down on the ground in the area of Fort Lauderdale reports of damage



📌#FortLauderdale | #Florida



Numerous Florida residents watched a confirmed large tornado touches down in the heart of Fort Lauderdale, Florida. Officials from the… pic.twitter.com/roLSftVuq1 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 6, 2024

ثم تحرك الإعصار سريعا شرقا حتى وصل إلى المحيط، ولم يعد يؤثر على الأرض. واستجابت شركة "Fort Lauderdale Fire Rescue" لنداءات سفينة متضررة في "1 Las Olas Circle"، ومنزل متضرر في "1733 SE 10th Street".

Tornado in the Fort Lauderdale of Florida, US 🇺🇲 (07.01.2024)



Video: Meghan Collins (FB)

TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZqpic.twitter.com/1f6InieaC6 — Disaster News (@Top_Disaster) January 7, 2024

وقام أحد زوارق الإطفاء والوحدات البرية بفحص السفن داخل حوض لاس أولاس، وأكد عدم وجود أي خسائر بشرية.

المصدر: CBS News