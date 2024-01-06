العثور على شخص حي في منزل دمره الزلزال في اليابان

أفادت وكالة "كيودو" بالعثور على شخص حي في منزل دمره الزلزال في شبه جزيرة نوتو اليابانية بعد 4 أيام على الزلزال.

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وأضافت الوكالة أن الشرطة المحلية تلقت بلاغا يفيد بوجود شخص حي في منزل دمره زلزال في مدينة سوزو بمقاطعة إيشيكاوا، متابعة أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

وحدثت سلسلة من الزازل الكبيرة في 1 يناير الجاري في منطقة شبه جزيرة نوتو بمحافظة إيشيكاوا على الساحل الغربي لليابان، وكان أقوىها بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر. وأسفرت الزلازل حتى الآن عن مصرع 126 شخصا وإصابة 516 آخرين وتدمير أكثر من 365 منزلا جزئيا أو كليا.

المصدر: نوفوستي