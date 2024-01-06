الحكم بالسجن 14 شهرا على شرطي أمريكي قتل مواطنه من أصول إفريقية

حكم على شرطي أمريكي بالسجن 14 شهرا بعد إدانته بقتل مواطنه إيليا ماكلين من أصول إفريقية، خنقه بعد حقنه بمادة الكيتامين المهدئة خلال اعتقاله سنة 2019.

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وأعرب القاضي عن "صدمته جراء اللامبالاة التي أظهرها الشرطي تجاه معاناة الشاب الذي "كان مكبل اليدين ولم يشكل تهديدا لأحد".

ومن بين الشرطيين الثلاثة الملاحقين في إطار هذه القضية، كان راندي رويديما الوحيد الذي أدين بتهمة القتل غير العمد في أكتوبر. وتمت تبرئة الشرطيين الآخرين.

وحُكم على رويديما بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ.

ولم تسترع وفاة ماكلين (23 سنة) في أورورا بولاية كولورادو، اهتمام وسائل الإعلام بداية، بل خرجت إلى الواجهة بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي سنة 2020.

وتوفي ماكلين بنوبة قلبية بعد 3 أيام من توقيفه. وخلال القبض عليه، ثبت الشرطي رقبته ثم حقنه مسعفان بالقوة بمادة مهدئة قوية.

وحوكم المسعفان بشكل منفصل، وأدينا بتهمة القتل غير العمد في ديسمبر، وهما ينتظران النطق بعقوبتهما. وقال رويديما أمس الجمعة أمام القاضي "لقد تصرفنا استنادا إلى ما تدربنا عليه".

وحفظت القضية بداية، قبل أن يطلب حاكم كولورادو جاريد بوليس في يونيو 2020 إعادة فتح التحقيق، بعدما تحدث إلى عائلة ماكلين.

المصدر: أ ف ب