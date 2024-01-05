وصف رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بأنه ناكث للعهد، ويتمنى الأذى لروسيا بدعواته لتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.

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وأضاف: "سيكورسكي شخص يحب ممارسة الحيل القذرة على روسيا ويفضل أن يتم ذلك بأيد الآخرين. سيكورسكي كاذب وحانث للعهد وتوقيعه موجود على الضمانات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، والتي تخلى عنها عبر دعواته للغرب لتقديم الأسلحة لأوكرانيا لضرب روسيا".

وكان سيكورسكي دعا إلى تقديم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لاستهداف "مراكز القيادة" في روسيا.

المصدر: نوفوستي