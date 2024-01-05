الولايات المتحدة.. مراهق يقتل رفيقه ويصيب 5 آخرين وينتحر في مدرسة ثانوية

أفادت السلطات في ولاية آيوا الأمريكية بإطلاق مراهق النار على رفاقه بالمدرسة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، ما أدى إلى مقتل تلميذ في الصف السادس وإصابة 5 آخرين.

ووفقا لشرطة الولاية وفد الطالب المدعو ديلان بتلر والبالغ من العمر 17 عاما إلى المدرسة ومعه ببندقية خرطوش ومسدس، وفتح النار على زملائه في مدرسة بيري الثانوية بمدينة بيري في ولاية أيوا.

وبحسب مسؤول في قسم التحقيقات الجنائية بولاية أيوا فإن المتهم توفي متأثرا بعيار ناري أطلقه على نفسه.

وبحسب قوله فقد عثرت السلطات أيضا على أيضا على عبوة ناسفة بدائية الصنع.

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وأشار المسؤول إلى أن مدير مدرسة بيري الثانوية دان ماربرغر، كان من بين الجرحى الـ 5 الذين أصيبوا أمس الخميس أثناء عودة الطلاب من العطلة الشتوية.

أضاف المتحدث أن العمل جار للتحقيق في دوافع المشتبه به وأن السلطات تبحث في ”عدد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها في وقت قريب من إطلاق النار.

وقال مصدر مطلع على التحقيق إن المحققين الفيدراليين ومحققي الولاية يجرون مقابلات مع أصدقاء بتلر ويحللون ملفات تعريف بتلر على وسائل التواصل الاجتماعي.

لافتا إلى أن أصدقاءه قالوا إنه كان شخصا هادئا تعرض للتنمر لسنوات، وقد يكون هذا الدافع لفعلته.

المصدر: أ ب