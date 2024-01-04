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الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز "إس-200" في أجواء ليبيتسك

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الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض صاروخ أوكراني من طراز "إس-200" تم تحويله لضرب أهداف أرضية في مقاطعة ليبيتسك.

وأوضحت الوزارة في بيان: "هذا المساء، تم إحباط محاولة لشن هجوم إرهابي باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز إس-200 تم تحويله لضرب أهداف أرضية".

وأكدت وزارة الدفاع أنه "تم اعتراض الصاروخ الأوكراني من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي روسيا في مقاطعة ليبيتسك".

هذا وأعلنت الدفاع الروسية اليوم الخميس، التصدي لهجوم صاروخي نفذته قوات كييف في أجواء شبه جزيرة القرم الروسية، موضحة أنها أسقطت 10 صواريخ. فيما تكبد الجيش الأوكراني أكثر من 650 قتيلا وجريحا، وإسقِطت له 37 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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المصدر: تاس

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