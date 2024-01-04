السفارة الروسية في مصر تحيي ذكرى البحارة الروس في بورسعيد (صور)

وضع موظفو السفارة الروسية لدى مصر إكليلا من الزهور على ضريح البحارة الروس في بورسعيد، الذين سقطوا في مثل هذا اليوم عام 1917 إثر غرق بارجتهم "بيريسفيت" إبان الحرب العالمية الأولى.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان عن السفارة الروسية: "نعرب للسلطات المصرية عن خالص امتناننا على رعايتها لمقبرة البحارة الروس، واحترامها لذكرى الجنود الروس الذين وجدوا مستقرهم الأخير في أراضي مصر".

وورد في البيان: "في ظل المناخ الدولي المعقد الذي أججته ممارسات الغرب بما فيها دعمه لمذبحة الفلسطينيين، تواصل بلادنا تعزيز التعاون مع مختلف الدول لصالح الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم".

RT

RT

RT

وفي خضم الحرب العالمية الأولى تعرضت بارجة "بيريسفيت" الروسية لانفجار لغم ألماني أدى إلى غرقها قرب قناة السويس.

المصدر: RT