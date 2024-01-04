الولايات المتحدة.. مقتل إمام بإطلاق للنار استهدفه عند مسجد في نيوجيرسي

قتل إمام مسجد أمريكي بإطلاق للنار استهدفه أمام مسجده في نيوراك بولاية نيوجيرسي المجاورة لنيويورك، فيما استبعدت السلطات أن تكون الجريمة قد وقعت بدوافع عنصرية.

وقال مات بلاتكين المدعي العام لولاية نيوجيرسي إن القتيل يدعى حسن شريف وأصيب فجر الأربعاء بعدة أعيرة نارية نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة متأثرا بجروحه.

وأضاف: "لا نعرف بعد الدافع وراء هذه الجريمة، لكن الأدلة التي جمعت حتى الآن لا تشير إلى أنها كانت بدافع عنصري أو عملا إرهابيا".

وأضاف: "في ظل الأحداث العالمية وتزايد التحيز الذي تعاني منه العديد من المجتمعات في جميع أنحاء ولايتنا وبخاصة المجتمع المسلم، كثيرون في نيوجيرسي الآن يخالجهم شعور متزايد بالخوف".

#UPDATE Investigators say Imam Hassan Sharif died after he was shot at the Masjid Muhammad Mosque in Newark pic.twitter.com/uwlVXTHcsR — Stephanie Bertini (@StephanieTVNews) January 3, 2024

وأوضح أن عدد المسلمين في ولاية نيوجيرسي يبلغ 300 ألف نسمة.

وأعلنت إدارة أمن النقل الأمريكية أن القتيل كان يعمل مدققا أمنيا في مطار نيوارك منذ 2006.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" ازدادت الهجمات المعادية للإسلام والسامية في الولايات المتحدة.

المصدر: "أ ف ب"