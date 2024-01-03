السلطات الأمريكية تعلن إصابة إمام مسجد بالرصاص بالقرب من نيويورك

قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن السلطات الأمنية في نيوجيرسي إن إمام مدينة نيوارك أصيب بجروح خطيرة في إطلاق نار خارج مسجده صباح الأربعاء في نيوارك بالقرب من نيويورك.

وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 6:15 صباحا خارج مسجد محمد في نيوارك في شارع ساوث أورانج وشارع كامدن.

وأضافت الشرطة أن الإمام أصيب بالرصاص ونقل إلى المستشفى الجامعي في نيوارك في حالة حرجة، ولم تقدم الشرطة معلومات إضافية حول الحادث، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت هناك شعائر دينية تقام في ذلك الوقت أو وجود أحد داخل مدرسة كلارا محمد في نيوارك، وهي مدرسة إسلامية من الروضة إلى الصف الثاني عشر ملحقة بالمسجد.

وقال المدعي العام للولاية ماثيو بلاتكين إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن الجريمة كانت بدافع الكراهية ضد الإسلام.

وأضاف بلاتكين في بيان: "نحن على اتصال مباشر مع مكتب مدعي عام مقاطعة إسيكس الذي يعمل مع قسم شرطة نيوارك لتحديد هوية المسؤولين عن هذا الحادث. في الوقت الذي تتزايد فيه حوادث العنف ضد أفراد من المجتمع المسلم، فإننا نعلم أن هذا العمل من أعمال العنف المسلح سيزيد المخاوف في ولايتنا."

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، في نيوجيرسي إنه يجمع معلومات حول حادثة إطلاق النار.

وقال المجلس في بيان له: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا الحادث وندعو من أجل الشفاء العاجل للإمام. مطالبا أي شخص لديه معلومات عن إطلاق النار الاتصال بالشرطة، كما ننصح جميع المساجد بإبقاء أبوابها مفتوحة مع توخي الحيطة والحذر، خاصة في ظل تزايد التعصب ضد المسلمين".

المصدر: RT