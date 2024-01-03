بيسكوف ينفي أنباء تحدثت عن "تصريح وشيك مثير" لبوتين

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، الأنباء التي نشرتها بعض القنوات على تيلغرام حول "تصريح وشيك مثير" للرئيس فلاديمير بوتين.

وكذّب ممثل الكرملين هذه الأنباء التي زعمت بأنه سيصدر قريبا عن الرئيس الروسي بيان "حول الأمن العالمي"، ووصفها بالمزيفة التي لا تتوافق مع الواقع.

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وقال بيسكوف: "لا هذا غير صحيح. هذه معلومات مزيفة".

ويشار إلى أن الحديث يجري عن منشور تم نشره في الليلة السابقة على قناة "Politjoystik" على تيلغرام بتوقيع مارات باشيروف.

وجاء في المنشور، أن الرئيس بوتين قد يدلي يوم غد أو بعد غد، ببيان مثير صارم حول قضايا الأمن العالمي، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، منوها بأنه لن يكون إنذارا، "لكنه صارم في معاييره".

المصدر: نوفوستي