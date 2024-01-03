صربيا تنشر نتائج فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية

قالت لجنة الانتخابات في صربيا، إن الائتلاف حول الحزب التقدمي الصربي الحاكم، حصل على 46.75% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بعد فرز 100% من الأصوات.

وذكرت اللجنة أنها ستقوم بتأكيد النتائج النهائية بعد النظر في الشكاوى.

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في 30 ديسمبر، قررت لجنة الانتخابات الصربية إعادة التصويت في ثمانية مراكز اقتراع بسبب شكاوى ومشاكل فنية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 17 ديسمبر.

ووفقا للجنة، يتصدر النتائج ائتلاف "ألكسندر فوتشيتش - صربيا لا تجرؤ على التوقف" بنسبة تأييد بلغت 46.75%. وفي المركز الثاني يأتي منافسوهم الرئيسيون، كتلة المعارضة الموالية للغرب "صربيا ضد العنف" بنسبة 23.66%.

وفي المركز الثالث جاء الحزب الاشتراكي الصربي، وهو جزء من الائتلاف الذي يضم النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية إيفيكا داتشيتش وشركائه، حيث حصل على 6.55%.

وقد يدخل البرلمان كذلك، الائتلاف الوطني اليميني "الدكتور ميلوس يوفانوفيتش - الأمل لصربيا" بنسبة 5.02% من الأصوات وكتلة "نحن صوت الشعب - البروفيسور برانيمير نيستوروفيتش"، التي حصلت على 4.69%.

وخلال 72 ساعة، يجب أن تعقد لجنة الانتخابات اجتماعاتها، حيث ستقوم بالنظر في الشكاوى والموافقة على النتائج النهائية لهذه الانتخابات. وحسب القانون هناك فترة 30 يوما لتسليم التفويض النيابي للفائزين في الانتخابات، وبعدها هناك فترة 90 يوما لتشكيل حكومة جديدة لصربيا بولاية مدتها أربع سنوات.

وكانت اللجنة قد سجلت 18 كتلة وحزبا للمشاركة في الانتخابات. وتنافس أكثر من 2.8 ألف مرشح على 250 مقعدا في البرلمان المؤلف من مجلس واحد. ولكي تدخل أي حركة سياسية إلى المجلس، عليها أن تتجاوز حاجز الـ 3% من الأصوات.

المصدر: نوفوستي