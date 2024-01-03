رئيس كازاخستان ينفي وجود خطط لإجراء استفتاء حول الدستور

نفى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، الشائعات التي تحدثت عن وجود خطط لإجراء استفتاء دستوري، والمشاركة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية في عام 2026.

وقال رئيس الدولة في مقابلة نشرتها صحيفة Egemen Qazaqstan: "هذه معلومات مضللة. أنا مقتنع بأن التعديلات التعسفية على الدستور، وخاصة في مثل هذه القضية الأساسية، لم تعد ممكنة. الإصلاح الدستوري لم يتم من أجل إجراء تغييرات تعسفية على القانون الأساسي".

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ووفقا له، فإن النص الخاص بولاية رئاسية واحدة في الدستور لم يتغير. وأشار إلى أن "هذا المعيار لا يتزعزع مثل معايير الاستقلال والوحدة والسلامة الإقليمية وشكل إدارة دولتنا".

وأوضح توكايف أنه عبر عن فكرة ولاية رئاسية واحدة مدتها سبع سنوات في مناقشات مغلقة قبل 15 عاما.

وقال: "ولكن في تلك الفترة، لم يتم دعم هذا الاقتراح. وبعد انتخابي رئيسا، قمت بوزن الإيجابيات والسلبيات وفكرت كثيرا في كيفية وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ. وفي عام 2022، تم تنفيذ العديد من التغييرات الدستورية المهمة التي تهدف إلى إلغاء الصلاحيات المطلقة لرئيس الدولة. ومن ثم اقترحت فكرة ولاية واحدة مدتها سبع سنوات. وقد حظيت هذه المبادرة بدعم شعبي عام".

وفي 5 يونيو 2022، أجري استفتاء في كازاخستان لتعديل الدستور، وقد أيده أكثر من 77% من المواطنين.

ووفقا للتعديلات، تم تقليص صلاحيات رئيس الدولة، وتعزيز دور البرلمان والهيئات التمثيلية المحلية بشكل كبير، وتعزيز مجال حقوق الإنسان بشكل منهجي، وإعادة إنشاء المحكمة الدستورية، وألغيت عقوبة الإعدام نهائيا وأحكامها. تم إلغاء الوضع المتميز لرئيس البلاد الأول نور سلطان نزارباييف.

المصدر: تاس