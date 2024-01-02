إسرائيل.. إصابة رجل جراء انفجار سيارة مفخخة في ثالث محاولة اغتيال في نتانيا

انفجرت اليوم الثلاثاء سيارة في مدينة نتانيا الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 25 عاما، فيما يبدو أنها محاولة الاغتيال الثالثة التي تحصل في المدينة خلال أسبوع واحد.

اشتعلت النيران في السيارة، وهي شاحنة توصيل بقالة من نوع Shufersal، بعد الساعة الثامنة صباحا بقليل في شارع توم لانتوس.

ووصل المسعفون والشرطة، ووجدوا الضحية واعيا ولكنه مصاب بجروح خطيرة.

واكتشف فريق إبطال مفعول القنابل أسلحة نارية في الشاحنة المحترقة، مما دفع الشرطة إلى التحقيق في الانفجار باعتباره محاولة اغتيال.

وذكرت تقارير يوم الاثنين أن هيفرون إيلال (41 عاما)، وهي منتسبة لعصابة "أبوتبول" الإجرامية، أصيبت بجروح طفيفة في انفجار سيارة في شارع هرتزل بالمدينة.

وفي 26 ديسمبر، قتل رجل في شارع هراف يتسحاق بن حنان بالمدينة، في انفجار سيارة مفخخة أيضا. واكتشفت الشرطة جثته في السيارة المحترقة، وتعرفت عليه لاحقا على أنه دانييل كيناو هايلي (34 عاما)، وهو شخصية معروفة في عالم الجريمة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"