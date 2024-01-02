طهران: أمام واشنطن حتى أبريل للرد على طلب التحكيم في اغتيال سليماني

بعد عدم تلقي رد واشنطن على مذكرة للتفاوض حول ملف اغتیال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، أرسلت الخارجية الإيرانية المذکرة الثانية إلی الولايات المتحدة تطلب فيها التحكيم بين الطرفين.

أفاد بذلك مدیر مرکز الشؤون القانونية والدولیة التابع للرئاسة الإيرانية توکل حبيب زاده لوكالة "إسنا" أمس الاثنين في حديث حول المتابعة الدولیة لملف اغتیال سليماني علی المستوی الدولي.

وقال حبيب زاده إنه وفقا لإتفاقية عام 1973 أي اتفاقية حماية الدبلوماسيين (رسميا "إتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين") والمادة 13 من هذه الاتفاقية، فإن طریقة التعامل مع مثل هذه الملفات هي أن يتم أولا إرسال مذكرة تفاوض إلى الطرف الآخر، وإذا لم يتم الرد على ذلك، يتم إرسال المذكرة الثانية لطلب التحكيم بين الطرفين.

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وأوضح حبيب زاده أنه إستنادا إلی هذه الاتفاقية، إذا لم يتم الرد من قبل الأمريكيين خلال فترة أقصاها 6 أشهر من زمن إرسال المذكرة الثانية، فیتم تنفیذ المرحلة الثالثة، أي تسجيل الطلب لدى محكمة العدل الدولية.

وتابع أنه تم إرسال المذكرة الثانية من الخارجية الإيرانية إلى الولايات المتحدة قبل نحو شهر ونصف الشهر، لطلب التحكيم بين الجانبين، وأمام واشنطن فرصة حتى نهایة أبريل 2024 للرد على هذه المذکرة.

وفي وقت سابق أعلنت السلطة القضائية في إيران أن محكمة إيرانية حكمت على الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات بقيمة نحو 50 مليار دولار لاغتيال سليماني، الذي قضى بضربة أمريكية بالعراق عام 2020.

المصدر: "إسنا"