كيم يدعو لتجديد محتويات التعليم للتأكد من اكتساب التلاميذ المعرفة العملية لبناء الاشتراكية

شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أثناء حضوره عرضا في قصر "مان غيونغ ديه" لأطفال المدارس في بيونغ يانغ، على أهمية التعليم، داعيا لتجديد محتويات التعليم وأساليبه في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الزعيم الكوري الشمالي جاءت خلال حضوره عرضا قدمه طلاب صغار بمناسبة رأس السنة الميلادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة المركزية في تقرير باللغة الإنجليزية: "لقد دعا إلى تجديد محتويات التعليم وأساليبه، للتأكد من أن تلاميذ المدارس يكتسبون المعرفة العملية لبناء الاشتراكية".

وتم التأكيد على حضور كيم "الأبوي" خلال التقرير، وركزت وكالة الأنباء المركزية الكورية على أن كيم "الأب الحنون للأسرة الكبيرة المتمثلة في البلد بأكمله".

وشدد التقرير أيضا على أهمية جيل المستقبل، مشيرا إلى أن العرض "يعكس الولاء القوي لدى أطفال المدارس لإعداد أنفسهم ليكونوا ثوارا ووطنيين يدعمون دولة قوية".

المصدر: يونهاب