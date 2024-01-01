مسؤولون ألمان يعتقلون مشتبها به خامسا بقضية تهديد كاتدرائية كولونيا

اعتقلت السلطات الألمانية، يوم الاثنين، مشتبها به آخر على خلفية التهديد المزعوم بشن هجوم على كاتدرائية كولونيا الشهيرة خلال احتفالات رأس السنة، ليصل العدد الإجمالي للمعتقلين إلى 5.

واعتقل المشتبه به الأخير، وهو ألماني من أصل تركي يبلغ من العمر 41 عاما، ليلة الأحد في مدينة بوخوم بولاية شمال الراين وستفاليا، غربي ألمانيا.

واعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص صباح الأحد ورجلا في الأسبوع الماضي.

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وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن جميع المشتبه بهم ينتمون إلى شبكة إسلامية متطرفة أكبر تضم أشخاصا في جميع أنحاء ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وفقا لقائد شرطة كولونيا يوهانس هيرمانز.

واعتقل المشتبه بهم الأربعة الآخرون في مدن مختلفة عبر شمال الراين وستفاليا. وتم تحديد هوية الشخص الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي، وهو مواطن طاجيكي يبلغ من العمر 30 عاما. ولم تعلن السلطات أي تفاصيل عن الثلاثة الذين اعتقلوا صباح الأحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان من المفترض أن يتم تنفيذ الهجوم ليلة رأس السنة بسيارة محملة بالمتفجرات.

وأشارت شرطة كولونيا، في مؤتمر صحفي يوم الأحد، إلى أنها قامت بتفتيش مرآب السيارات في الطوابق تحت الأرض بالكاتدرائية، ونشرت كلابا للكشف عن المتفجرات، دون العثور على شيء. كما تم فحص مدخل ومخرج المرآب بحثا عن أي نشاط مشبوه.

ووصف وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا، هربرت رويل، الأحد، الاعتقالات الأخيرة بأنها "ناجحة، وأود أن أشكر القائمين بها".

وقال ريول إن نشاط المتطرفين لم يتوقف، لكنهم أكثر نشاطا في الوقت الحالي من المعتاد وكانت الكاتدرائية الكاثوليكية هدفا رئيسيا لهم. وأضاف: "تحاول الشرطة دائما أن تسبقهم ببضع خطوات".

وكانت الشرطة قد تلقت معلومات عن هجوم متشدد مخطط له على كاتدرائية كولونيا قبل وقت قصير من عيد الميلاد.

وتخضع كاتدرائية المدينة المشهورة عالميا لحماية مشددة منذ أسبوع، وأدى التهديد إلى إغلاق دار العبادة أمام السياح منذ عشية عيد الميلاد.

المصدر: ا ب