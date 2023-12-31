وفاة راكب أمواج بعد "مواجهة" مع سمكة قرش في ولاية هاواي الأمريكية

توفي راكب أمواج في هاواي بعد إصابته في مواجهة سمكة قرش قبالة الشاطئ الشمالي لماوي، وفقا لقسم شرطة ماوي. لم تصل السلطات الأمريكية إلى حد وصف الحدث بأنه هجوم ولم تصف إصابات الرجل.

قالت الشرطة في بيان صحفي إن ضباط سلامة المحيطات أمسكوا بالرجل ونقلوه بواسطة دراجة نارية إلى الشاطئ، حيث قام المستجيبون بإجراءات إنقاذ الحياة حتى وصول الطاقم الطبي ونقل الضحية إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج.

لم يتم الكشف عن هوية الرجل على الفور في انتظار إخطار العائلة والأصدقاء. قالت السلطات إن الرجل كان من هايكو، وهي مجتمع صغير على الجانب الشمالي من ماوي.

لم تكن هناك علامات أولية على وجود فعل مريب. ما زال التحقيق جاريا ومن المقرر تشريح الجثة، وفقا لقسم الشرطة.

أصيب الرجل في خليج بايا، بالقرب من هايكو، وتم وضع علامات تحذيرية من أسماك القرش على الشواطئ على بعد ميل واحد على جانبي الخليج، وفقا لإدارة الأراضي والموارد الطبيعية في هاواي.

المصدر:أسوشيتد برس