3 زلازل متتالية تضرب ولاية هكاري التركية والمواطنون يخشون العودة إلى منازلهم (فيديو)

أكدت قناة "إن تي في" أن المواطنين الأتراك يخشون العودة إلى منازلهم بعد ثلاثة زلازل ضربت ولاية هكاري التركية جنوب شرقي البلاد خلال فترة زمنية قصيرة.

وذكرت القناة: "بعد الزلازل التي وقعت في منطقة يوكسيكوف، تجمع سكان المدينة كثافة في محطات الوقود. واستمرت الهزات الارتدادية في المنطقة، وأكد المواطنون أنهم يشترون الوقود لأنهم سيقضون الليل في سياراتهم".

وفي وقت سابق، أفادت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 17:06 بتوقيت غرينيتش، بعد أن وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 16:37 بتوقيت غرينيتش.

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 2.52 كلم تحت سطح الأرض.

وأوضح أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية ومادية على الفور، فيما تتواصل أعمال المسح الميداني عقب الزلزال.

المصدر: الأناضول + نوفوستي