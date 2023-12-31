شي في خطاب رأس السنة: اقتصادنا بات أكثر ديناميكية وإعادة توحيد الصين ضرورة تاريخية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه للأمة اليوم الأحد بمناسبة رأس السنة، أن اقتصاد بلاده بات "أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل"، معربا أيضا عن ثقته بـ"إعادة توحيد" الصين.

إقرأ المزيد

وشهد شي تحديات كبيرة عام 2023 على رأس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم إذ كافحت حكومته للمحافظة على الانتعاش الاقتصادي منذ أن تخلت بشكل سريع عن سياسة صفر كوفيد المشددة قبل عام.

لكن شي أكد أن الاقتصاد "تغلب على العاصفة" في 2023 وبات "أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل".

وذكر شي أنه على مدار العام الماضي، "حافظنا على الالتزام بالمبدأ الأساسي المتمثل في مواصلة التقدم مع ضمان الاستقرار.. وتجاوزنا الصعوبات الداخلية والخارجية بحزم، ودفعنا التعافي الاقتصادي، والتزمنا بالمبادئ الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية."

وتابع قائلا "إننا خلقنا فرصا جديدة وفزنا بالمبادرة الاستراتيجية بالتزامن مع التغلب على الأزمات ومكافحة الصعوبات والاستجابة للتغيرات، ما عزز الثقة والقوة لدينا."

وأكد شي أن "دفع القضية العظيمة، المتمثلة في بناء الصين لتصبح دولة قوية وتجديد الشباب الوطني للأمة الصينية على جميع الجبهات من خلال السعي نحو التحديث صيني النمط، تعد المهمة المركزية للحزب والدولة في الرحلة الجديدة في العصر الجديد".

وبشأن قضية تايوان، أكد شي أن الصين "سيعاد توحيدها بالتأكيد"، واصفا إعادة توحيد الوطن الأم بأنها "ضرورة تاريخية".

وقال إن "جميع الصينيين على ضفتي مضيق تايوان يجب أن يربطهم الشعور بوحدة الهدف وأن يتشاركوا مجد تجديد شباب الأمة الصينية".

المصدر: وكالات