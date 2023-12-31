أوكرانيا تفرض عقوبات على رئيس كارتيل للمخدرات

تم في أوكرانيا فرض عقوبات على ستة أفراد، من بينهم رئيس كارتل المخدرات الأوكراني "خيمبروم" إيغور بوركين، وتم نشر قرار فرض العقوبات على الموقع الإلكتروني لفلاديمير زيلينسكي.

وجاء في الوثيقة: "فرض قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بتاريخ 30 ديسمبر 2023 "بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير (العقوبات)".

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ومن بين الأفراد الذين شملتهم عقوبات سلطات كييف، إيغور بوركين رئيس جماعة الجريمة المنظمة "خيمبروم"، التي تعمل منذ عام 2014 والمتورطة في تهريب المخدرات.

في عام 2016، عندما أخذت الهيئات الأمنية الروسية المختصة، تلاحقه، هرب إلى أوكرانيا، حيث حصل على الجنسية.

وتفيد بعض الأنباء، بأنه قد يستخدم وثائق ثبوتية باسم إيغور ليفتشينكو هناك. وفي أكتوبر، ذكرت أجهزة المخابرات الروسية أن بوركين كان وراء محاولة إحراق منزل المدون الأوكراني أناتولي شاري. بالإضافة إلى ذلك، طالت العقوبات الجديدة أيضا المدعو أندريه أميرخانيان وهو من شركاء بوركين.

تم فرض العقوبات لمدة خمس سنوات، وهي تنص على تجميد الأصول، وتقييد العمليات التجارية (التوقف الكامل)، ومنع سحب رأس المال خارج أوكرانيا، وحظر زيادة حجم رأس المال المصرح به للشركات التجارية، ومنع استحواذ قطع الأراضي، وحظر الأنشطة على أراضي أوكرانيا، والإعادة القسرية أو الترحيل القسري من البلاد.

المصدر: نوفوستي