لافروف: واشنطن تخشى تخريب العلاقات مع موسكو

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن الجانب الروسي يعتقد أن واشنطن تخشى "تدمير العلاقات على الأرض" مع موسكو، لكنها رغم ذلك غير مستعدة بعد لاحترام المصالح الروسية.

وأضاف الوزير في مقابلة مع "نوفوستي": "على الرغم من أن البيت الأبيض لا يزال حذرا ويحرص على عدم تدمير كل ما تبقى من العلاقة على الأرض، فمن الواضح أن الأمريكيين غير مستعدين لإجراء حوار صادق على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة كل طرف لمصالح الطرف الآخر.

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وتابع الوزير لافروف القول: "سنتمكن من التوصل إلى صيغة للتعايش السلمي مع التفاعل في مناطق معينة، فقط بعد أن تعترف واشنطن بمصالحنا الوطنية الأساسية وتبدأ في التفاوض بشكل جدي".

وأضاف وزير خارجية روسيا: "في الوقت نفسه، تنكر الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة حقائق عالم متعدد الأقطاب، وتواصل التفكير عبر تفوقها وحصريتها".

المصدر: نوفوستي