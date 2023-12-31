 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: أصبنا مراكز صنع القرار في خاركوف ردا على هجوم بيلغورود

إعادة مارشال كوري شمالي إلى منصبه بعد إقالته

أخبار العالم

إعادة مارشال كوري شمالي إلى منصبه بعد إقالته
AP
اجتماع لقيادات الجيش الكوري الشمالي برئاسة الزعيم كيم جونغ أون (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wpd0

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الأحد أن المارشال باك جونغ تشون، الذي أقيل في وقت سابق من هذا العام، عاد إلى ثاني أعلى منصب عسكري في البلاد بعد الزعيم كيم جونغ أون.

وتم تعيين باك نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري في تعديلات كشف عنها الاجتماع العام للجنة المركزية للحزب والذي استمر 5 أيام وانتهى أمس السبت، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

إقرأ المزيد
كوريا الشمالية تجري تعديلات كبيرة في القيادات العسكرية والحزبية
كوريا الشمالية تجري تعديلات كبيرة في القيادات العسكرية والحزبية

وقد تم عزل باك من منصبه في الأول من يناير هذا العام، لكنه عاد إلى الظهور في أغسطس عندما زار مصنعا للذخيرة مع الزعيم كيم، الذي يرأس اللجنة العسكرية المركزية.

وكان باك يرأس في ذلك الوقت القيادة السياسية العسكرية للحزب.

وفي إطار التعديلات التي أجريت في الحزب، تم تعيين باك أيضا عضوا في المكتب السياسي وأمينا للجنة المركزية.

وقد أصبح باك، قائد المدفعية السابق، رئيسا لهيئة الأركان العامة في سبتمبر 2019. وتمت ترقيته إلى نائب مارشال في مايو 2020، وإلى رتبته الحالية في أكتوبر من ذلك العام.

المصدر: "يونهاب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا