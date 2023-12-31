مجلة أمريكية تشير إلى صاروخ روسي يثير الهلع في أوكرانيا

قالت Military Watch Magazine، الأمريكية المختصة في الشؤون العسكرية، إن سلطات كييف تخشى كثيرا الصاروخ الروسي المجنح "خا-22".

وجاء في مقالة المجلة: "لم تتمكن أوكرانيا من إسقاط صاروخ واحد من طراز خا-22 منذ بداية الصراع، رغم أن الجيش الروسي أطلق حوالي 300 صاروخ من طراز خا-22 وخا-32، ​​على أهداف مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا ".

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وأشارت المجلة إلى أن روسيا تمتلك مخزونا ضخما من هذه الصواريخ يعود تاريخها إلى العصر السوفيتي، لذا فهي تستخدمها على نطاق واسع لمهاجمة الأهداف العسكرية الأوكرانية.

وأضافت: "دخلت هذه الفئة من الصواريخ الخدمة لأول مرة في عام 1962، ولكن من حيث خصائصها، حتى الآن لا يوجد لديها إلا عدد قليل من المنافسين في العالم".

ونوهت المقالة بأن نظام كييف استنفد احتياطياته من صواريخ الدفاع الجوي، التي تركتها منذ العهد السوفيتي، ولا يستطيع الغرب حتى الاقتراب من تعويض هذا النقص.

ويوجه الجيش الروسي منذ الـ10 أكتوبر من العام الماضي ضربات صاروخية دقيقة لمواقع الطاقة والصناعات الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية لقوات كييف في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي