عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شمال غرب الصين يتجاوز 150 شخصا

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عدد قتلى بعد الزلزال الشديد الذي وقع في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي بشمال غرب البلاد، ارتفع إلى 151 شخصا.

وقع زلزال بقوة 6.2 درجة يوم الاثنين عند الساعة 23.59 (18.59 بتوقيت موسكو) في محافظة جيشيشان-باوآن-دونغشيانغ-سالار ذاتية الحكم بولاية لينشيا في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين. وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن 148 حالة وفاة.

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وأشارت الوكالة إلى أن عدد القتلى في مقاطعة قانسو لا يزال عند 117 شخصا، بينما ارتفع عدد القتلى في مقاطعة تشينغهاي إلى 34 شخصا.

في وقت سابق، خصصت وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ في جمهورية الصين الشعبية 200 مليون يوان (حوالي 28 مليون دولار أمريكي) لمقاطعتي قانسو وتشينغهاي لتقديم الإغاثة في حالات الكوارث.

المصدر: نوفوستي