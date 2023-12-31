مستشار سابق لأوباما يكشف خطوة ستدمر الولايات المتحدة

قال ديفيد أكسلرود، وهو مستشار كبير سابق لباراك أوباما، إن الإقصاء المحتمل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الانتخابات الرئاسية المقبلة "سيمزق" الولايات المتحدة إلى قطع.

وأضاف أكسلرود، في حديث لشبكة CNN: "لدي شكوك قوية جدا، حول كل هذا. أعتقد أن هذا الأمر سيمزق البلاد إذا لم يسمح لترامب بالترشح لأن عشرات الملايين من الناس يريدون التصويت له".

إقرأ المزيد

وشدد المستشار السابق، على أنه إذا كان الديمقراطيون يرغبون بهزيمة ترامب، فيجب عليهم "على الأرجح" أن "يفعلوا ذلك عبر صناديق الاقتراع".

وأشار أكسلرود إلى أن محاولات إقالة الرئيس السابق أدت إلى نتائج عكسية: فبعد توجيه الاتهامات المختلفة ضد ترامب، تعاظمت شعبيته بين الجمهور.

واعترف أكسلرود قائلا: "لقد أجرينا هذه التجربة، وتبين أنه يكسب فقط منذ أن بدأت عملية توجيه التهم ضده".

في وقت سابق، لم يُسمح لترامب بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كولورادو، والمقرر إجراؤها في 5 مارس.

وقالت وزيرة الخارجية هذه الولاية الأمريكية، جينا جريسوولد، إنه سيكون بمقدور ترامب المشاركة في الانتخابات إذا لم تؤكد المحكمة العليا الأمريكية استبعاده في المواعيد المحددة.

وفي وقت لاحق، أعلنت شانا بيلوز وزيرة خارجية ولاية مين، عن قرار مماثل. وأعلن مكتب حملة ترامب عزمه استئناف هذه القرارات، ووصفها "بمحاولة لسرقة الانتخابات والتدخل فيها".

المصدر: نوفوستي