تشجيعا للسياحة.. الصين تسهل إجراءات منح التأشيرة للزوار الأمريكيين

ذكرت السفارة الصينية في واشنطن أن بكين قررت تبسيط طلبات الحصول على التأشيرة للسياح القادمين من الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يناير 2024.

وهذه الخطوة هي الأحدث من جانب الصين لإنعاش السياحة وتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت السفارة في إفادة على موقعها الإلكتروني إن المتقدمين للحصول على تأشيرة سياحية في الولايات المتحدة "لن يحتاجوا بعد الآن إلى تقديم حجوزات تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق أو خطاب دعوة".

More good news for travelers to China: starting from Jan. 1, 2024, our Embassy and Consulates-General in the US will simplify application documents required for tourist visa (L-visa). Another step to facilitate people-to-people exchanges! https://t.co/bTOyrHcQ9qpic.twitter.com/8cK33YR3RZ — Xie Feng 谢锋 (@AmbXieFeng) December 30, 2023

ومهدت بكين في وقت سابق الطريق لحاملي جوازات السفر من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا لزيارة البلاد دون تأشيرة اعتبارا من الأول من ديسمبر.

كما قامت الصين بتوسيع سياسة العبور بدون تأشيرة لتشمل 54 دولة في نوفمبر.

وانخفض عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال جائحة كوفيد-19 بسبب السياسات الصارمة التي فرضتها الصين للسيطرة على الفيروس.

وارتفعت الرحلات الجوية الدولية إلى الصين منذ أن رفعت بكين العام الماضي القيود المتعلقة بالجائحة لكنها لا تزال عند 60 بالمئة فقط من مستويات عام 2019.

المصدر: "رويترز"