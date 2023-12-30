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تشجيعا للسياحة.. الصين تسهل إجراءات منح التأشيرة للزوار الأمريكيين

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تشجيعا للسياحة.. الصين تسهل إجراءات منح التأشيرة للزوار الأمريكيين
Globallookpress
الصين تعتمد "إجراءات أسهل" لمنح التأشيرة للسياح الأمريكيين
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ذكرت السفارة الصينية في واشنطن أن بكين قررت تبسيط طلبات الحصول على التأشيرة للسياح القادمين من الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يناير 2024.

وهذه الخطوة هي الأحدث من جانب الصين لإنعاش السياحة وتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت السفارة في إفادة على موقعها الإلكتروني إن المتقدمين للحصول على تأشيرة سياحية في الولايات المتحدة "لن يحتاجوا بعد الآن إلى تقديم حجوزات تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق أو خطاب دعوة".

ومهدت بكين في وقت سابق الطريق لحاملي جوازات السفر من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا لزيارة البلاد دون تأشيرة اعتبارا من الأول من ديسمبر.

كما قامت الصين بتوسيع سياسة العبور بدون تأشيرة لتشمل 54 دولة في نوفمبر.

وانخفض عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال جائحة كوفيد-19 بسبب السياسات الصارمة التي فرضتها الصين للسيطرة على الفيروس.

وارتفعت الرحلات الجوية الدولية إلى الصين منذ أن رفعت بكين العام الماضي القيود المتعلقة بالجائحة لكنها لا تزال عند 60 بالمئة فقط من مستويات عام 2019.

المصدر: "رويترز"

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