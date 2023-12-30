في رسالة مفتوحة.. مخرجون سينمائيون عالميون: ما يجري في غزة حاليا مجزرة ذات أبعاد هائلة

نشرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية رسالة مفتوحة دعت من خلالها مجموعة من المخرجين بينهم الإسرائيلي نداف لابيد، إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنشاء ممرات إنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

وأفاد المخرجون في رسالتهم بأن هجوم 7 أكتوبر قاد الإسرائيليين والفلسطينيين إلى حلقة جديدة من القتل والقسوة.

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وأكدوا أن ما يجري حاليا في غزة هو مجزرة ذات أبعاد هائلة حيث تقتل الآلاف من النساء والأطفال وتحرم شعبا بأكمله من حقوقه.

وتضيف الرسالة "لا توجد أي فرصة للبقاء على قيد الحياة، نطالب بوقف فوري للقصف في غزة وإنشاء ممرات إنسانية وتقديم المساعدة وتوفير الموارد المادية التي تطالب بها كافة المنظمات الدولية، وإطلاق سراح الرهائن".

وذكرت الصحيفة إلى أنه وبالإضافة إلى المخرج الإسرائيلي نداف لابيد، وقع على الرسالة أيضا المخرج الفنلندي آكي كوريسماكي ("الأوراق المتساقطة")، والمخرج الياباني الحائز جائزة الأوسكار ريوسوكي ماغوتشي ("سائق السيد يوسوكي")، والمخرجة الفرنسية كلير داني التي ترأست هذا العام منظمة "السيد يوسوكي"، والمخرج الفرنسي آرثر هراري (الذي كتب سيناريو فيلم "تشريح السقوط") وغيرهم بمن فيهم مخرجون يهود.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وتجاوز عدد الضحايا في القطاع الـ21 ألف وأكثر من 55 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية