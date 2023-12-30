بوتين يهنئ بيردي محمدوف بحلول العام الجديد

ذكرت صحيفة "نيترالني تركمانستان" الحكومية الناطقة بالروسية، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ الرئيس التركماني سيردار بيردي محمدوف بحلول العام الجديد.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن العلاقات الثنائية بين روسيا وتركمانستان استمرت في العام الذي شارف على الانتهاء، في التطور بشكل ديناميكي بروح الشراكة الاستراتيجية المتعمقة.

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ووفقا له، "تم الحفاظ على حوار سياسي هادف، وحقق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية وغيرها من المجالات، نتائج جيدة".

وقال الرئيس بوتين: "آمل أن نواصل العمل المشترك الوثيق والبناء بشأن القضايا الراهنة في جدول الأعمال الثنائي والدولي لصالح شعبينا الصديقين، بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتي آسيا الوسطى وبحر قزوين".

وفي الختام، تمنى الرئيس بوتين لنظيره التركماني وعائلته وأصدقائه، دوام الصحة والنجاح، ولجميع مواطني تركمانستان الرفاهية والازدهار.

المصدر: نوفوستي