المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الجنود الإسرائيليون سرقوا من غزة عشرات الملايين من الدولارات

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الجنود الإسرائيليين يسرقون أموال الفلسطينيين في قطاع غزة ومتعلقاتهم على نطاق واسع، وقدرت حجم المسروقات بعشرات الملايين من الدولارات.

وأفاد المرصد أن الجنود يتعمدون حرق المنازل بعد سرقة محتوياتها، وينشرون مقاطع تظهر فيها المسروقات الثمينة في شبكات التواصل.

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ومن بين المسروقات التي يفضلها الجنود النقود والذهب والتحف والمعادن الثمينة والمشغولات اليدوية، في حين تقدر قيمة هذه المسروقات بعشرات ملايين الدولارات.

وأجبرت إسرائيل مئات الآلاف من أهالي غزة المنكوبين على ترك منازلهم في شمال غزة والنزوح للجنوب، ما جعل الكثير من المنازل دون ساكنين، ولم يتسن للكثيرين أخذ حاجياتهم بسبب ظروف الحرب والخوف والدمار.

المصدر: RT