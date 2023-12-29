زاخاروفا: الولايات المتحدة دمرت أسس الأمن والاستقرار في العالم

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن مسألة الحوار حول أسس الاستقرار والأمن الدوليين يجب أن توجه لواشنطن، مشيرة إلى أن أمريكا هي من تدمر هذه الأسس.

وقالت زاخاروفا لقناة "روسيا 24" ردا على سؤال حول الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية: "هذا السؤال ليس لنا ولم يطرح علينا منذ فترة طويلة.. طوال هذه السنوات، وأنا لا أتحدث عن السنوات القليلة الماضية، بل عن العقود، كنا حرفيا كل شهر أثناء المفاوضات مع ممثلي دول الناتو، خلال المؤتمرات والندوات المتعددة الأطراف، في المنابر الدولية، نتحدث عن شيء واحد فقط: الحاجة إلى الحفاظ و/أو تحديث النظام العالمي للاستقرار والأمن وحل هذه القضايا، ولكن على أساس قانوني واضح".

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وذكّرت زاخاروفا بأنه في كل مرة انتهكت فيها الولايات المتحدة الاتفاقيات، كانت روسيا تلفت الانتباه إلى أن عملية تدمير الاستقرار الدولي ستكون مثل "قطع الدومينو".

وأضافت: "لقد أسقطوا (الولايات المتحدة) النظام الحالي.. ورفضوا فعليا مناقشة النظام الجديد، وهم أنفسهم لا يفهمون حقا كيف سيكون العالم من حيث الاستقرار الاستراتيجي والأمن في المستقبل".

وشددت على أن روسيا، من جانبها، قامت بكل مايمكن بشأن هذه القضية.

المصدر: نوفوستي