قوات الأمن البولندية تسحب جثة لاجئ إلى أراضي بيلاروس

عثرت لجنة الحدود البيلاروسية على جثة لاجئ على الحدود مع بولندا، كانت قوات الأمن البولندية قد قامت بسحبها إلى أراضي بيلاروس عبر بوابة الحيوانات.

اكتشف حرس حدود بريست جثة لاجئ على الحدود مع بولندا مصاب بكدمات عديدة على بعد أمتار قليلة من السياج الحديدي البولدي. وبناء على طبيعة الآثار التي تركت في مكان الحادث، قالت إدارة حرس الحدود إنه "من المرجح أن الجثة تم نقلها من المنطقة المجاورة عبر بوابة في السياج". وبحسب لجنة حدود الدولة، فقد عمل فريق تحقيق في مكان الحادث لمعرفة ملابسات الحادث.

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وتابعت لجنة حدود الدولة أن "الأجهزة الأوروبية تتبع سياسة (قاتلة) تجاه اللاجئين على الحدود مع بيلاروس، وإلقاء الأجانب في حالة احتضار أو موت فعلي على الأراضي البيلاروسية تستخدم بشكل علني من قبل الدول المجاورة. ومنذ بداية العام قتلت الدول الأوروبية المجاورة 28 لاجئا، منهم 11 من قبل قوات الأمن البولندية".

وفي عام 2021، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الشرق الأوسط وإفريقيا على الحدود مع بيلاروس، فيما اتهمت مينسك بخلق أزمة هجرة. ونفى الجانب البيلاروسي هذه الاتهامات بشكل قاطع. وأبلغ حرس الحدود البيلاروسي عن الطرد القسري للمهاجرين من قبل دول الاتحاد الأوروبي المجاورة إلى الأراضي البيلاروسية، فضلا عن حالات اكتشاف جثث اللاجئين الذين عانوا من هذه الأعمال من الدول المجاورة.

وبحسب لجنة الحدود البيلاروسية، فقد تم في عام 2022 إيقاف أكثر من 3800 محاولة لطرد مجموعات من الأجانب بشكل غير قانوني من أراضي دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لبيلاروس، بإجمالي أكثر من 31 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي