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وزارة خارجية بوركينا فاسو تعلق على افتتاح السفارة الروسية

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وزارة خارجية بوركينا فاسو تعلق على افتتاح السفارة الروسية
Legion-Media Alexander Sayganov_SOPA Images
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو (صورة أرشيفية)
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صرح وزير خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري بأن افتتاح السفارة الروسية في بوركينا فاسو سيبسط ويسرع الاتصالات بين البلدين، وهو أمر مهم بشكل خاص خلال الفترة الانتقالية.

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جاء ذلك ضمن تصريحات الوزير، اليوم الجمعة، حيث تابع: "عندما تكون في نفس البلد، يتطلب وصولك إلى المكتب بضع دقائق فقط، وهو أمر يختلف عن الوقت الذي يتعين عليك فيه السفر جوا إلى أبيدجان (حيث مقر البعثة الروسية في عاصمة ساحل العاج)، وهو ما يتيح لنا العمل بشكل صحيح والقيام بذلك في وقت قياسي. في الفترة الانتقالية يحدث كل شيء على نحو عاجل وسريع، وأنت بحاجة إلى التصرف بسرعة، ويجب أن تكون على اتصال. أي أن مشكلة المسافة تم حلها بالفعل بمثل هذا القرب".

وأشار الوزير إلى أن قرار روسيا فتح سفارة في العاصمة واغادوغو يؤكد الرغبة في التقارب والحفاظ على حوار مستمر مع بوركينا فاسو.

المصدر: نوفوستي

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