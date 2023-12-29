الناتو يعلن تنفيذه حوالي 300 طلعة جوية هذا العام لاعتراض الطائرات الروسية

قال المكتب الصحفي للناتو، إن القوات الجوية لبلدان الحلف نفذت هذا العام أكثر من 300 طلعة جوية لمرافقة الطائرات الروسية عند اقترابها من المجال الجوي للحلف، وخاصة فوق بحر البلطيق.

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "في عام 2023، نفذت القوات الجوية التابعة لدول الناتو في جميع أنحاء أوروبا، أكثر من 300 طلعة تأهب لاعتراض طائرات حربية روسية عند اقترابها من المجال الجوي للحلف، ومعظمها كانت فوق بحر البلطيق".

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وزعم البيان أن الطلعات الاعتراضية، تتم فقط في الحالات التي لا توجد فيها فكرة عن غرض اقتراب الطائرات الروسية من حدود دول الناتو.

ويدعي المكتب الصحفي، أن الطائرات الحربية الروسية لا ترسل رموز الإرسال والاستقبال ولا تكشف خطط الطيران ولا تتفاعل مع مراقبي الحركة الجوية.

وقال البيان: "تم حل الغالبية العظمى من حالات الاقتراب في الجو، بشكل احترافي وآمن من قبل طائرات التحالف وروسيا. وتبقى نادرة انتهاكات الطائرات العسكرية الروسية للمجال الجوي لدول الحلف، وكقاعدة عامة، تكون قصيرة للغاية".

من جانبها أشارت وزارة الدفاع الروسية مرات كثيرة إلى أن الطائرات الروسية تحلق بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور الممرات الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من الطائرات الأجنبية.

المصدر: نوفوستي