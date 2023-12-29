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سيارات إطفاء من روسيا لكوبا وتخريج متخصصين تدربوا على أيدي الروس (فيديو+صور)

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قدمت روسيا لدولة كوبا عددا من السيارات والآليات المخصصة للعمل والتدريب وذلك في حفل رسمي أقيم في هافانا مع تخريج دفعة من السائقين لهذه السيارات خضعوا للتدريب تحت إشراف مدربين روس.

وكتبت السفارة الروسية في كوبا في قناتها على "تلغرام" في ختام حفل التخرج الذي أقيم في المركز الإقليمي الروسي الكوبي لتدريب المتخصصين في مكافحة الحرائق والإنقاذ في هافانا: "أقيم في المركز حفل رسمي لتسليم دفعة مساعدات من السيارات المتخصصة وعربات من الإنتاج المحلي، إلى الجانب الكوبي، وتم تسليمها عبر قنوات المنظمة الدولية للدفاع المدني".

ونقل بيان السفارة الروسية عن السفير الروسي فيكتور كورونيلي: "نختتم هذا العام في المركز الإقليمي الذي يعد أحد رموز علاقاتنا وصداقتنا وتعاوننا. ونتقدم بالتهنئة إلى جميع أولئك الذين سيستخدمون هذه المركبات ويقودونها. أود بشكل خاص تهنئة سائقيها الذين تخرجوا في دورات تدريبية متقدمة خضعوا لها تحت إشراف مدربين روس".

حضر الحفل السفير الروسي لدى كوبا ووزير الداخلية الكوبي لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس، بالإضافة إلى السائقين والمتخصصين الذين أكملوا دورات تدريبية متقدمة في تشغيل الآليات المنقولة إليهم.

سيارات إطفاء من روسيا لكوبا وتخريج متخصصين تدربوا على أيدي الروس (فيديو+صور)  
السفارة الروسية في كوبا

سيارات إطفاء من روسيا لكوبا وتخريج متخصصين تدربوا على أيدي الروس (فيديو+صور)  
السفارة الروسية في كوبا
السفير الروسي فيكتور كورونيلي ووزير الداخلية الكوبي لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس في حفل التخريج

المصدر: RT

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