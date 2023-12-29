سيئول تنشر أفراد الشرطة لإدارة الحشود في أماكن لمشاهدة غروب وشروق الشمس

أعلنت وكالة شرطة العاصمة سيئول اليوم الجمعة أنها ستتخذ تدابير سلامة شاملة لإدارة الحشود في أماكن لمشاهدة غروب شمس يوم 31 ديسمبر وشروق شمس 1 يناير.

ومن المتوقع أن تجمع 18 فعالية لغروب وشروق الشمس في سيئول 173 ألف شخص.

ومن أجل منع حوادث محتملة مرتبطة بالحشود، تخطط الشرطة لنشر 3265 من أفراد الشرطة في أماكن لمشاهدة غروب وشروق الشمس، كما ستنشر حوالي 2490 من حراس الأمن والمرور في حفل قرع الجرس في بوشينغاك بوسط سيئول.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشرطة نشر قوات خاصة للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة مثل الهجمات الإرهابية وإدارة الحشود في محطات مترو الأنفاق، حيث من المتوقع حدوث حركة مرور كثيفة في بعض المحطات مثل محطتي جونغ غاك وكوانغهوامون.

المصدر: "يونهاب"