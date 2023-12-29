مرض موسمي ينتشر بين طواقم طياري شركة صينية وإلغاء عدة رحلات جوية

بررت شركة الطيران الرائدة Cathay Pacific ومقرها في هونغ كونغ إلغاء العديد من الرحلات الجوية المقررة وذلك منذ منتصف ديسمبر الجاري بسبب مرض موسمي انتشر بين طواقم طياريها.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الجمعة: "بلغت معدلات تغيب الطيارين بسبب المرض الموسمي في شركة (كاثي باسيفيك) نسبة أعلى من المتوقع في أيام محددة من شهر ديسمبر".

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وأضافت الشركة: "بشكل عام، تسير عملياتنا بصورة طبيعية، مع زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية التي نقوم بتشغيلها خلال ذروة موسم العطلات". بحسب ما نقلته صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست" عن الشركة.

يشار إلى أن الشركة قررت "إلغاء عدد قليل من الرحلات بصورة مسبقة" من أجل ضمان نجاحها في تقديم الخدمات.

وأردف البيان: "بلغ إجمالي عدد عمليات الإلغاء منذ منتصف ديسمبر أقل من 1% من جميع رحلات الركاب التي تم تشغيلها".

وفي سياق مشابه متصل بالأوضاع الصحية في الصين مع بداية ديسمبر الجاري، وجه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي دعوة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للحد من الرحلات بين الولايات المتحدة والصين على خلفة تفشي فيروس يصيب الجهاز التنفسي في الصين.

وفي اليوم التالي من هذه الدعوة، أعلن ممثل اللجنة الحكومية للصحة الوقائية في جمهورية الصين الشعبية مي فنغ، أن الأطباء لم يسجلوا أية إصابات بأمراض تنفسية حادة ناجمة عن فيروسات أو بكتيريا جديدة.

بينما قال أطباء في الصين، منتصف ديسمبر نفسه، إن تفشي الالتهاب الرئوي "الرئة البيضاء" ربما كان مدفوعا جزئيا بـ "الجراثيم الخارقة"، أو العدوى المقاومة للعديد من المضادات الحيوية.

المصدر: نوفوستي + وكالات