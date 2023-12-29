سفير روسي يتحدث عن انقطاع شبه كامل للاتصالات بين روسيا وألمانيا

قال سيرغي نيتشايف سفير روسيا في برلين، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إنه تم إلغاء أو تجميد جميع أشكال التعاون بين الجانبين الروسي والألماني تقريبا بمبادرة من برلين.

وشدد السفير على أن كل ما جرى، تم ليس بمبادرة من روسيا وهو ليس خيارها.

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وأضاف نيتشايف: "فيما يتعلق بالاتصالات الحالية بين موسكو وبرلين، تم إلغاء أو تجميد جميع أشكال التعاون تقريبا بمبادرة من الجانب الألماني".

في نهاية مايو الماضي، منعت الحكومة الألمانية عمل أربع قنصليات عامة روسية، وهو ما وصفته موسكو بالخطوة الاستفزازية.

وفي بداية الشهر الحالي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن السياسة التي تنتهجها حكومة ألمانيا تهدف إلى قطع مجمل العلاقات الروسية الألمانية بما في ذلك خفض التعامل الدبلوماسي بين البلدين.

المصدر: نوفوستي