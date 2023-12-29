أليخانوف: ليتوانيا تغيّر من جانب واحد رسوم النقل بالسكك الحديدية إلى كالينينغراد

قال حاكم مقاطعة كالينينغراد أنطون أليخانوف، لمراسل وكالة "نوفوستي"، إن ليتوانيا تقوم من جانب واحد بمراجعة تعريفات النقل بالسكك الحديدية إلى مقاطعة كالينينغراد.

في عام 2022، قامت ليتوانيا وعلى خلفية عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بتقييد الترانزيت البري إلى مقاطعة كالينينغراد وفرضت الحصص على نقل البضائع الخاضعة للعقوبات بالسكك الحديدية. ودفع ذلك السلطات الروسية إلى نقل البضائع إلى تلك المنطقة من مناطق أخرى في روسيا، عبر بحر البلطيق على متن السفن والعبارات.

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وأضاف حاكم هذه المنطقة الواقعة في أقصى غرب روسيا: "تقوم سلطات ليتوانيا الآن، من جانب واحد، كما تفعل عادة، بمراجعة التعريفات الجمركية على الترانزيت بالسكك الحديدية. ما الذي يحدث؟ لقد حافظوا على الترانزيت بالسكك الحديدية. لماذا؟ لأنه يجلب المال لهم أيضا. لكنهم في النهاية لم يستطيعوا حرمان أنفسهم من متعة فرض بعض القيود، أو على الأقل القيام بهذا الشكل أو ذاك بالإساءة لبلادنا، وقرروا فرض ما يسمى بنظام الحصص".

وأشار حاكم المنطقة إلى أن آلية الحصص، تعني خفض حجم المنتجات المنقولة إلى المقاطعة من داخل روسيا.

وقال: "ماذا تفعل ليتوانيا؟ إنها تفقد المال. ما الذي يجب القيام به حتى لا تخسر المال؟ رفع التعريفة الجمركية على كل وحدة من البضائع المنقولة. وهذا ما يفعلونه. هذه هي كل سياسة الجانب الليتواني، وهي تشير إلى أنهم لا يريدون حقا خسارة الأموال".

وشدد أليخانوف على أن سلطات مقاطعة كالينينغراد، ستسعى جاهدة لضمان عدم الارتباط بقرارات الجانب الليتواني في المستقبل. وخلص إلى القول: "سينتهي بهم الأمر إلى خسارة هذه الأموال".

المصدر: نوفوستي