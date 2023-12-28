باكستان تحظر الاحتفالات بعيد رأس السنة تضامنا مع فلسطين

أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكر عن حظر الاحتفالات بعيد رأس السنة في البلاد تضامنا مع فلسطين.

وقال كاكر في خطاب متلفز، يوم الخميس، إن "الشعب الباكستاني في حالة حزن... ولذلك قررت الحكومة الباكستانية، آخذا الوضع الراهن بعين الاعتبار، حظر جميع الاحتفالات المتعلقة بعيد رأس السنة".

وتابع: "أخاطب جميع الباكستانيين، أظهروا التضامن مع الفلسطينيين المظلومين والتزموا بالبساطة مع حلول فجر رأس السنة".

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واعتبر القائم بأعمال رئيس الوزراء الباكستاني أن الجيش الإسرائيلي "تخطى كل الحدود في العنف والظلم".

وأكد أن باكستان تستعد لإرسال شحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أن إسلام آباد على اتصال بمصر والأردن من أجل إيصال المساعدات وإجلاء جرحى من غزة.

يذكر أن العملية العسكرية في قطاع غزة التي أطلقتها إسرائيل ردا على هجوم واسع من قبل "حماس"، تستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. وقتل في غزة أكثر من 21 ألف شخص وأصيب أكثر من 55 ألفا بجروح، حسب وزارة الصحة في القطاع.

المصدر: وكالات