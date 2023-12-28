بسبب الضباب.. مقتل 10 أشخاص في حادث تصادم متسلسل في تركيا

أعلن مسؤولون أتراك عن حادث تصادم متسلسل يوم الخميس بين سبع مركبات على طريق سريع في شمال غرب تركيا أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 57 آخرين.

وقع الحادث وسط ضباب كثيف وانخفاض مستوى الرؤية على طريق مرمرة الشمالي السريع بمحافظة سكاريا، على بعد حوالي 150 كيلومترا من إسطنبول.

تم فتح تحقيق في الحادث، لكن حاكم محافظة ساكاريا، يشار كارادينيز، قال إنه من المحتمل أن يكون الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة بشاحنة في ظل ضعف الرؤية، ما أدى إلى وقوع حوادث تصادم أخرى على الطريق خلف الحادث.

وتصادمت في الحادث ثلاث حافلات لنقل الركاب بين المدن على الأقل.

قال كارادينيز للصحفيين في مكان الحادث إن السلطات تعتقد أن بعض الركاب لقوا حتفهم عندما غادروا سياراتهم وصدمتهم سيارات أخرى.

وأضاف المحافظ أن سبعة من المصابين في حالة خطيرة.

شوهدت الشرطة وعمال الطوارئ وهم يزيلون الحطام في مكان الحادث.

المصدر:أسوشيتد برس