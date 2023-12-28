"غيريت" تدمر منازل وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان شمال المملكة المتحدة (فيديو)

وصلت يوم الخميس العاصفة "غيريت" للمملكة المتحدة، مصحوبة برياح عاتية وثلج كثيف لتدمر منازل وتعطل قطارات وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان، في أنحاء اسكتلندا وأجزاء من شمال إنجلترا.

وعمل فنيون وسط سرعة رياح تبلغ 80 ميلا في الساعة في بعض المناطق الساحلية باسكتلندا أثناء محاولتهم إعادة الكهرباء إلى منازل وشركات انقطعت عنها عندما سقطت فروع الأشجار على خطوط الطاقة.

Storm Gerrit - Causing havoc in Scotland. Allah, clearly not happy with Humza Yousaf 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿⛈️ pic.twitter.com/PS1Qm0KahW — 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) December 27, 2023

بعد ذلك عادت الكهرباء لأكثر من 31 ألف منزل، لكنها لا تزال مقطوعة عن حوالي 14 ألف منزل صباح الخميس.

People waded through waist-high floods to carry their dogs to safety as Storm Gerrit pummeled Scotland today. pic.twitter.com/KZSECbnQfC — AccuWeather (@accuweather) December 27, 2023

كما تسببت "غيريت" أيضا في تعطيل خدمة القطارات على نطاق واسع في جميع أنحاء اسكتلندا، حيث تم تعليق حركة السفر على بعض الخطوط حتى يتمكن المسؤولون من إجراء فحص كامل لشبكة السكك الحديدية.

Storm #Gerrit hit the U.K. today producing heavy snow and flooding across Scotland.



Vehicles were stranded in several inches of snow while animals and people had to be rescued from flood waters in Cupar, Scotland outside Edinburgh. pic.twitter.com/sJ1fxtsogQ — WeatherNation (@WeatherNation) December 28, 2023

وسقطت شجرة على مقصورة السائق بأحد القطارات، لكن لم تقع إصابات. كما أغلقت الثلوج بعض الطرق في اسكتلندا.

Very windy conditions yesterday due to Storm Gerrit in Shetland Islands, Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 | 27 December 2023 | #storm#StormGerrit#Shetlandpic.twitter.com/wGp70svvbm — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) December 28, 2023

وقالت الشرطة إنها تلقت تقارير مساء الأربعاء عن تضرر منازل بسبب إعصار صغير في مدينة مانشستر بشمال غرب إنجلترا.

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بدورهم، قال مسؤولون محليون إنهم أخلوا نحو 100 عقار خلال الليل، ولم يتلقوا بلاغات عن وقوع إصابات.

من جهته، ألغى مطار هيثرو، مركز السفر الرئيسي في المملكة المتحدة، 18 رحلة جوية يوم الأربعاء بسبب قيود مراقبة الحركة الجوية على الطرق الداخلية. كما تأثرت رحلات جوية إلى المدن الأوروبية مثل برشلونة وبرلين.

المصدر: أ ب